Eredità Agnelli, lite sulla competenza

Nuova puntata della querelle tra Margherita Agnelli e i figli di primo matrimonio John, Lapo e Ginevra Elkann sulla questione dell'eredità dell'Avvocato Gianni Agnelli e degli accordi intercorsi nel 2004 con Marella Caracciolo (madre di Margherita) anche per l'eredità di quest'ultima.

Al tribunale di Torino, gli avvocati di Margherita Agnelli e dei tre figli hanno esposto le loro tesi contrapposte nell'ambito della causa intentata da Margherita Agnelli per chiudere ai giudici italiani di invalidare gli accordi intercorsi nel 2004 utilizzando la legge svizzera, diversa da quella

italiana in tema di eredità.

Secondo quanto appreso da fonti vicine alla vicenda, i legali di Margherita Agnelli hanno ribadito la richiesta ai giudici italiani di dichiararsi competenti sul caso e di pronunciarsi sul fatto che non è stato corretto nel 2004 applicare la legge svizzera, quando gli accordi sull'eredità sono stati siglati. Gli avvocati dei tre figli, John, Lapo e Ginevra Elkann, invece hanno sostenuto che i giudici italiani non possono pronunciarsi sulla materia, in quanto la competenza è della magistratura svizzera, davanti alla quale sono inoltre pendenti altre cause sullo stesso tema avviate dall'unica figlia in vita dell'Avvocato Agnelli.

Il collegio del tribunale di Torino investito della causa, una volta terminata la discussione tra le parti, si riserverà di decidere sulla propria competenza. La decisione è attesa in estate.