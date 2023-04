Etichette e produttori piemontesi protagonisti a Vinitaly

Piemonte in mostra a Vinitaly. Tra i padiglioni della fiere del vino di Verona, sono oltre 600 gli espositori provenienti dalla nostra Regione in rappresentanza non solo delle etichette e dei doc più conosciuti, dal barolo al barbaresco, dal barbera all'arneis, ma anche di prodotti insoliti e giovani viticoltori.

Nell'occasione è stato anche presentato ufficialmente l'Erbaluce, vitigno dell'anno 2023 del Piemonte. Il premio Angelo Betti invece , dedicato ai professionisti ed imprenditori del mondo enologico che si sono particolarmente distinti per aver contribuito al progresso qualitativo in ambito produttivo, quest'anno è stato assegnato a Chiara Soldati, pioniera dell’empowerment femminile nel mondo del lavoro alla guida della Tenuta La Scolca, sulle colline del Gavi, in provincia di Alessandria. L'azienda, fondata dal padre Giorgio, ha voluto fortemente la Doc nel 1974 e la Docg nel 1998 e ha fondato il Consorzio del Gavi, e il percorso aziendale sui temi della qualità, della promozione del territorio, dell’internazionalizzazione del brand.