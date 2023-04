Exor supera i 4 miliardi di euro di utile

Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha chiuso il 2022 con un utile consolidato di 4,2 miliardi di euro rispetto a 1,7 miliardi di euro del 2021. Per la prima volta al 31 dicembre 2022 la posizione finanziaria è positiva per 0,8 miliardi (+4,7 miliardi rispetto alla posizione negativa per 3,9 miliardi di fine 2021). L'incremento netto di 2,5 miliardi di euro dell'utile è principalmente riconducibile alla plusvalenza netta realizzata dalla cessione di PartnerRe (2,4 miliardi).

La proposta di dividendo ordinario è di 100 milioni, pari a 0,44 euro per azione (0,43 nel 2022).

Il consiglio di amministrazione di Exor proporrà all'assemblea generale la nomina dell'indiano Nitin Nohria alla carica di presidente e consigliere senior non esecutivo. Saranno proposti inoltre Sandra Dembeck e Tiberto Ruy Brandolini D'Adda come nuovi consiglieri non esecutivi.

Nohria prenderà il posto di Ajay Banga che, a seguito della sua nomina a prossimo presidente della Banca mondiale, non si ricandiderà nel consiglio di amministrazione di Exor.

In una lettera rivolta agli azionisti John Elkann ha annunciato la nascita quest'anno di una nuova società di gestione patrimoniale direttamente controllata da Exor. Si tratta di Lingotto, con circa 2,5 miliardi di euro di asset". "Sotto la guida di Enrico Vellano, Lingotto inizierà la sua vita quest'anno - spiega Elkann - come società di gestione patrimoniale alternativa interamente controllata, con circa 2,5 miliardi di euro di asset in gestione, grazie al contributo paritario di Covéa ed Exor. Ciò darà una casa ai nostri colleghi Matteo, Nikhil e ai loro team".

Proprio al Lingotto si terrà il 30 novembre l'Investor Day di Exor. "Ci ritroveremo quest'anno - dice Elkann agli azionisti - al Lingotto, la gigafabbrica Fiat inaugurata un secolo fa, nel 1923. Siamo consapevoli del significato di Lingotto, e ci auguriamo che la scelta di questo nome storico sia di buon auspicio per la nostra società di gestione patrimoniale. Lo stesso magnifico edificio, elogiato dall'architetto di fama mondiale Le Corbusier, è diventato un simbolo di rinnovamento negli ultimi decenni: vogliamo dunque al più presto condividere con voi la sua bellissima storia e il suo futuro".

Nella sua lettera John Elkann ha inoltre spiegato che nell'anno appena trascorso gli investimenti di Exor sono cresciuti di circa 1 miliardo di euro nel 2022. Elkann ricorda che Exor ha investito circa 500 milioni di dollari in 75 società tramite Exor Ventures, principalmente nei settori mobilità, fintech e salute (che sta diventando per la holding "sempre più una priorità"). Abbiamo anche iniziato a esplorare le opportunità nel climatetech - spiega - principalmente sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Nel 2022 è stato lanciato Vento, il nostro fondo seed italiano che punta in particolare sugli imprenditori impegnati nella costruzione della loro azienda: ha finanziato oltre 30 startup nell'ultimo anno ed è ora uno dei Venture Capital più attivi in Italia. Finora abbiamo visto risultati incoraggianti e ci aspettiamo di cogliere alcuni successi dirompenti nei prossimi anni".

Nella sua lettera agli azionisti John Elkann ha poi voluto affrontare la situazione geopolitica mondiale: "Nel corso di questi ultimi quattro anni, abbiamo attraversato molte difficoltà, che, invece di risolversi, hanno continuato a intensificarsi, come il conflitto tuttora in atto in Ucraina, la tensione geopolitica tra America e Cina, l'inflazione globale in crescita al 9%, che nell'insieme stanno determinando perdite senza precedenti sia per le azioni che per le

obbligazioni". Un passaggio concluso con una citazione del Mahatma Gandhi: "La pace non è l'assenza di conflitto, ma la capacità di affrontarlo".