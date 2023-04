Falso avviso del ministero dell'Interno, tentativo di truffa denunciato da Atc

Volantini fasulli per raggirare gli anziani: è l'ultima trovata di ladri e truffatori per intrufolarsi nelle case, a Torino, e impadronirsi di denaro e preziosi. Nei giorni scorsi in alcuni stabili di edilizia popolare della città sono stati affissi degli avvisi, attribuiti falsamente al ministero dell'Interno, che invitavano i non residenti a lasciare gli alloggi "per rientrare nel domicilio di residenza".

L'Atc del Piemonte centrale ha diffuso una nota in cui spiega di avere svolto verifiche con le forze dell'ordine e che il manifesto "non proviene da corpi di polizia". L'invito

dell'agenzia agli affidatari degli appartamenti è di "prestare attenzione". La polizia locale, a Torino, ha avviato un progetto di prevenzione e di contrasto delle truffe agli anziani. Dal prossimo maggio, personale specializzato del Corpo incontreranno i cittadini in luoghi di aggregazione come uffici postali, bocciofile, parrocchie e parchi cittadini, fornendo informazioni, indicazioni e consigli utili per evitare i raggiri. Sarà anche consegnato un pieghevole riassuntivo.

"Il progetto - spiega una nota del Comune - prevede anche una parte operativa che vede impegnati gli uomini del reparto di polizia giudiziaria in servizi di vigilanza attiva e repressiva in abiti borghesi nei luoghi dove solitamente le persone anziane si recano per ritirare la pensione. Un altro aspetto innovativo riguarda la possibilità di poter effettuare le denunce dal proprio domicilio. Le vittime di truffa potranno chiamare la polizia locale che si recherà nell'abitazione per prestare assistenza e ritirare direttamente la denuncia".