Feriti a coltellate in un locale, un arresto

Due feriti, di cui uno in codice rosso ma non in pericolo di vita, e un arresto. È il bilancio provvisorio dell'aggressione avvenuta venerdì sera, intorno alle 23 vicino a un locale di Andorno Micca, in provincia di Biella, durante una serata karaoke. La dinamica è ancora da chiarire ed è al vaglio degli inquirenti: da una prima ricostruzione sarebbe scoppiato un parapiglia in seguito all'ingresso di un uomo che avrebbe cominciato a importunare le altre persone presenti. Una quindicina le persone coinvolte: due sono state accoltellate e portate all'ospedale Degli Infermi di Ponderano. Uno è arrivato in codice rosso, ma le condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rintracciato e arrestato il presunto autore dell'accoltellamento. Si tratta di una una persona di origini marocchine, già nota alle forze dell'ordine: è accusato di lesioni aggravate.