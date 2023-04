Festival dell'economia 2023, ripensare la globalizzazione

Tutto pronto per il Festival internazionale dell'Economia di Torino. Appuntamento dal primo al 4 giugno con 115 eventi, 170 ospiti e 43 relatori internazionali provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca mondiale. Tra gli ospiti Mario Monti in dialogo con Margrethe Vestager,

commissaria europea per la Concorrenza, Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, Raffaele Fitto, ministro agli Affari europei, e John Elkann.

Attesi 4 Premi Nobel, Michael Spence (Premio Nobel per l'economia 2001), David Card (Premio Nobel per l'economia 2021), Joshua Angrist (Premio Nobel per l'economia 2021) e Paul Krugman (Premio Nobel per l'economia 2008).

Il tema di quest'anno, 'ripensare alla globalizzazione', ha un rilievo internazionale. Torino per quattro giorni diventa la capitale mondiale dell'economia perché i temi discussi sono al centro dell'attenzione dei giorni nostri", così il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, alla conferenza stampa di presentazione al Circolo dei Lettori di Torino.

. Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, "è una fase importante di rilancio di Torino, sempre più vivace, dinamica e internazionale. I luoghi sono accessibili, i temi sono importanti e non devono rimanere confinati nella ristretta cerchia degli addetti ai lavori, ma devono coinvolgere la città".