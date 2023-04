Fiaccolata nelle valli, l'omaggio alle staffette partigiane

In testa al corteo tre donne in bicicletta, un omaggio alle staffette partigiane e al loro ruolo durante la lotta per la Liberazione. La tradizionale fiaccolata della vigilia del 25 aprile delle valli Chisone e Germanasca si tiene quest'anno a San Germano Chisone. E si conclude nel piazzale dell'ex cotonificio Widemann, appena riqualificato, e intitolato proprio alle staffette: molte di loro lavoravano proprio in quello stabilimento.

Partecipano i sindaci delle valli, i rappresentanti del territorio, i rappresentanti religiosi (la pastora valdese Erika Tomassone e il vescovo di Pinerolo Derio Olivero), l'Anpi, l'associazione dei partigiani.

Un riconoscimento al contributo delle donne, non solo come staffette. Dal monumento di Porte inaugurato nel 2017 all'intitolazione a San Germano Chisone, fino a Perosa (dove a breve sarà inaugurato un monumento dedicato alle donne), "finalmente siamo usciti da quella zona oscura in cui per anni è stata negata l'importanza e il ruolo che le donne hanno avuto nella lotta per la Liberazione", sottolinea Elisa Bossone, presidente della sezione di Porte dell'Anpi.

servizio di Ludovico Fontana, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Elisa Pozzati

interviste ad Andrea Garrone, sindaco di San Germano Chisone (Torino), ed Elisa Bessone, presidente Anpi - sezione di Porte (Torino)