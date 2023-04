Furti agli anziani sui mezzi pubblici, 5 donne arrestate

Cinque donne sono finite in carcere per furti sui mezzi pubblici, altre due sottoposte a misure cautelari. Eseguite nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia locale di Torino sette misure cautelari nei confronti di altrettante donne indiziate di furto aggravato in concorso. Al centro dell'indagine una decina di furti ai danni di persone anziane segnalati nel quartiere Campidoglio nella primavera del

2022. Tramite l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza si è risaliti alle autrici dei furti, già note alle Forze dell'ordine. In cinque dei sei casi, le vittime, scelte sempre tra le persone anziane e fragili, sono state derubate a bordo dei mezzi di trasporto pubblico e in pieno giorno. La modalità operativa era sempre la stessa e ben collaudata: una donna si poneva di fronte alla vittima per distrarla con una conversazione, mentre altre due o tre, ponendosi ai lati e dietro, provvedevano a sfilarle il portafoglio. Cinque delle sette donne si trovano ora in carcere, altre due hanno l'obbligo di dimora nel

comune di residenza, oltre a quello di presentarsi alla stazione dei Carabinieri.