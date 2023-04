Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, ecco chi sono i due torinesi morti sotto la valanga in Vda

Due amici, impegnati per l’ambiente e amanti della montagna. Velio Coviello e Gabriele Del Carlo, i due torinesi poco meno che quarantenni, morti sotto una valanga staccatasi nel pomeriggio di ieri, primo aprile, in Valle d’Aosta, erano sciatori esperti. Il soccorso alpino valdostano ne ha recuperato i corpi nella mattina di oggi, 2 aprile, sotto tre metri di neve a quota di 2400 metri sullo Château des Dames, a Valtournenche.

Tgr Rai Piemonte Gabriele Del Carlo, attivista del Bike Pride morto sotto una valanga in Valle d'Aosta

Del Carlo, 39 anni, è uno degli storici attivisti del Bike Pride di Torino di cui è stato vicepresidente. Da anni si batteva per la mobilità sostenibile ed era stato chiamato come staffista dall’assessora alla Viabilità, Maria Lapietra, durante gli anni dell’amministrazione 5stelle di Torino guidata da Chiara Appendino. Eletto come consigliere della Circoscrizione 8 con il Movimento 5stelle sempre tra gli anni 2016 e 2021, terminata l’esperienza politica si era impegnato in attività di consulenza sempre nel settore dei trasporti, con un occhio di riguardo al verde e alla tutela dei ciclisti.

Tgr Rai Piemonte Velio Coviello, il ricercatore morto sotto una valanga in Valle d'Aosta