Gambizzò in strada ex amante, condannato a 9 anni e 10 mesi

Il Tribunale di Torino ha condannato questa mattina a 9 anni e 10 di reclusione Hamza Britain, l'uomo che il 1 aprile 2022, in via Domodossola a Torino, sparò sei colpi di pistola contro l'ex amante, colpendola alle gambe.

Il pubblico ministero, Lisa Bergamasco, aveva chiesto per lui 10 anni e 6 mesi per tentato omicidio, ma il reato è stato riqualificato in lesioni personali. Britain è stato inoltre condannato a versare una provvisionale di 40mila euro alla donna e 16mila euro per i figli di lei.

"La condanna - commenta l'avvocato di parte civile Gino Domenico Arnone- è in linea con le nostre richieste e con quelle della Procura e anche le provvisionali sono importanti". L'avvocato Arnone ha annunciato che ora si rivolgerà al tribunale civile per ottenere un risarcimento integrale. Durante il processo l'uomo, difeso dagli avvocati Davide Diana e Luca Paparozzi, aveva raccontato di aver sparato per paura che la donna raccontasse alla moglie della loro relazione, che si era conclusa da poco.