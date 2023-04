Ganna sesto nella Parigi-Roubaix dei fenomeni

"Gli ultimi chilometri non passavano mai, dal Carrefour de l'Arbre in poi è stata sofferenza". Lo ha detto Filippo Ganna ai microfoni Rai Sport dopo il sesto posto nella Parigi-Roubaix. "La squadra ha fatto un ottimo lavoro, devo solo dire grazie, i ragazzi si sono mossi tutti molto bene e mi hanno portato fino alla Foresta di Arenberg in ottime condizioni - ha aggiunto il corridore dell'Ineos Grenadiers - Poi negli ultimi chilometri mi sono mancate un po' le gambe. C'è un po' di rammarico, anche solo per il podio, quando trovi colleghi che non collaborano perché dicono di avere i crampi e poi fanno la volata non è tanto bello...". "Se posso tornare per giocarmela? Adesso penso solo a recuperare, ci vediamo al Giro", ha concluso il ciclista piemontese.

Ganna, reduce dal secondo posto alla Milano-Sanremo, ha corso la sua quarta Parigi-Roubaix. Sul pavé francese riuscì a far centro già da dilettante. Nel 2018, al suo debutto fu un calvario (ruppe la ruota dopo la Foresta di Arenberg e rimase solo per lunghi tratti del percorso) mentre l'anno scorso pagò la troppa foga e si tagliò le gambe da solo, non trovando più le forze.

L'ordine di arrivo

1. Van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) in 5:28:41

2. Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) + 46"

3. van Aert Wout (Jumbo-Visma)

4. Pedersen Mads (Trek-Segafredo) + 50

5. Küng Stefan (Groupama-FDJ)

6. Ganna Filippo (INEOS Grenadiers)

7. Degenkolb John (Team DSM) + 02':35"

8. Walscheid Max (Cofidis) + 03:31

9. Rex Laurenz (Intermarché-Circus-Wanty) + 03:35

10. Laporte Christophe (Jumbo-Visma) + 04:11