Geddo: "La mia testimonianza dal fronte umanitario"

Sono tante le storie che Bruno Geddo racconta nel suo libro “La strada in salita. Trent'anni sul fronte umanitario con le Nazioni Unite”. Lo scrittore piemontese è stato per quasi tre decenni un funzionario dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati, lavorando soprattutto in Africa e in Medioriente.

“Voglio che il mio libro sia una testimonianza diretta, sul campo, che dietro tutte le statistiche e i numeri ci sono storie e vite che sono spesso drammatiche dalle quali abbiamo molto da imparare. Voglio anche che sia una riflessione sul diritto internazionale, che non è un orpello ma uno strumento per aiutare a mantenere la pace”.