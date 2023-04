Giornata autismo, nel Bosco del Sole una pista per i disabili

Per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, ad Alessandria è stata inaugurata sarà la "Pista del Bosco del Sole". Si trova un'area verde di 2000 mq nei pressi del ponte Tiziano, in via Giordano Bruno, tra il Tanaro e la chiesa dell'Annunziata dove c'è anche la sede dell'associazione Il Sole Dentro, promotrice del progetto.

Si tratta di un camminamento, in plastica riciclata al 100%, che si sviluppa per 126 metri tra gli alberi del Bosco del Sole. La pista è accessibile a tutti ed è ideale anche per le persone che hanno difficoltà motorie.

Nell'occasione è stata aperta la sottoscrizione per l'acquisto degli attrezzi ginnici che saranno posizionati lungo la pista. Le tabelle relative agli attrezzi saranno scritte anche in Braille per consentire la fruibilità a non vedenti e ipovedenti. Il Bosco del Sole sarà una palestra all'aperto, un luogo dove tutti potranno fare attività fisica gratuitamente.

Il progetto è supportato dal CSVAA e coordinato da un gruppo di lavoro - Il Sole dentro, La Vita Buona, Cooperativa Amica San Michele, RNA Natura Ragazzi - che ha saputo coinvolgere molteplici realtà del territorio in questo progetto di rigenerazione urbana.

AMAG, La Roquette, PPG e Gruppo Franzosi hanno ripulito e spianato il sedime, messo a disposizione dal Comune di Alessandria.

Il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di AMAG ha permesso l'acquisto della pista e la manutenzione dell'area.