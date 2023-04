Giovanni Ferrero si conferma il più ricco d'Italia

Giovanni Ferrero si conferma anche nel 2023 l'uomo più ricco d'Italia. A certificarlo l'ormai tradizionale appuntamento con la classifica della rivista Forbes. Il re piemontese dei dolci può contare su un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari, 2,7 miliardi in più rispetto allo scorso anno. La sua fortuna è superiore alla somma di quelle dei miliardari che occupano le posizioni dalla seconda alla sesta ed è la più alta che Forbes abbia mai attribuito a un italiano nelle sue classifiche annuali.

Arrivano gli Italiani

Sono 64 i nostri connazionali presenti in classifica, 12 in più rispetto al 2022. La famiglia Ferrero è in testa alla classifica dal 2008. La prima posizione, nel 2007, era occupata da Silvio Berlusconi. A febbraio il gruppo Ferrero ha annunciato di avere superato i 14 miliardi di euro di ricavi. Un dato figlio anche di una politica di acquisizioni che l’estate scorsa è proseguita con quella di Fulfil nutrition, un’azienda di barrette vitaminiche e proteiche di fascia alta. Ferrero è al 30esimo posto nel mondo e il settimo più ricco d'Europa. Al secondo posto in Italia figura Giorgio Armani, al terzo Silvio Berlusconi.

Denegri ed Elkann

Tra i Piemontesi, al 23esimo posto in Italia figura Gustavo Denegri, torinese, patron della Diasorin, attiva nel settore sanitario e farmaceutico, con un patrimonio stimato di 3,2 miliardi di euro. Maria Franca Fissolo, nata a Savigliano e vedova di Michele Ferrrero, è al terzo posto con 2 miliardi di patrimonio. Solo quarto John Elkann, con 1,7 miliardi di patrimonio,