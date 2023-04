Giro delle Fiandre, Elisa Longo Borghini è terza

Ottimo terzo posto per Elisa Longo Borghini nel Giro delle Fiandre: la vittoria è andata alla belga Lotte Kopecky, la volata per il secondo posto se l'è aggiudicata l'olandese Demi Vollering, che he preceduto di poco la nostra Longo Borghini.

La piemontese è stata per un soffio davanti alla stessa Persico, quarta, con Kasia Niewiadoma quinta per la Canyon-SRAM, Labous della DSM sesta e Reusser, che ha lanciato lo sprint di Vollering, settima e terza dell'armata SD Worx, in una giornata che ha visto quasi subito fuori dai giochi causa caduta l'iridata Annemiek Van Vleuten, così come si è rivelata una corsa troppo dura per Wiebes, Balsamo e Bastianelli, con la campionessa laziale all'ultima recita sulle strade fiamminghe che la videro trionfare nel 2019.