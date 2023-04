Gli autobus piacciono ai dipendenti regionali

I dipendenti regionali apprezzano il trasporto pubblico: in tre anni gli abbonamenti sono aumentati del 50%. A titolo di benefit e di incentivo a lasciare a casa l'auto, ai dipendenti della Regione Piemonte è infatti riservato uno sconto del 50%.

Il dato emerge dal progetto Mobility Manager della Regione. Così in tre anni gli abbonamenti, con riduzione, sono stati mille e 316 per una spesa complessiva di 413 mila e 999 euro, finanziati dal Ministero dell'Ambiente per 124mila 197 e 06 euro e per il restante dalla Regione Piemonte (82mila e 798 e 04 euro). Ma la Regione pensa anche ai privati. Così ha attivato un bando regionale per le aziende.

Le condizioni sono: che l'azienda abbia almeno 100 dipendenti, abbia nominato un Mobility Manager, come previsto dalla nuova legge, abbia adottato un Piano di spostamento casa-lavoro e che cofinanzi almeno il 20% dell'esborso. Questo bando gode di un finanziamento a fondo perduto di poco più di tremila euro. Il Piano di spostamento casa-lavoro deve essere adottato entro il 31 dicembre ed è obbligatorio per le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana oppure in un comune con una popolazione superiore ai 50mila abitanti.