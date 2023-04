I 71 anni della Brigata Alpina Taurinenese

Settantun'anni e non sentirli. Il 15 aprile del 1952 nasceva a Torino la brigata alpina Taurinense, erede dell’omonima divisione, nonché della Cuneense e di tutti i reggimenti e battaglioni alpini piemontesi della storia del Corpo.

Una Brigata, la Taurinense, che oggi è presente con i suoi reparti in Piemonte e in Abruzzo ed è pronta ad operare, come da tradizione, su tutti i fronti della sicurezza e delle emergenze in Italia e all’estero: sono oltre 5 mila gli uomini e le donne in armi che indossano il copricapo con la penna al servizio dell’Italia e della della stabilità internazionale.