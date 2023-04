I carabinieri di Ivrea sequestrano un capannone adibito a serra per la marijuana

Quattro cittadini albanesi, incensurati, disoccupati e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri di Ivrea per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari li hanno trovati intenti nella coltivazione di una piantagione di marijuana organizzata all'interno di un capannone in disuso diviso in tre locali comunicanti, adibiti a serra artigianale. La struttura era dotata di lampade, di un sofisticato sistema di ventilazione e di un sistema idraulico per irrigare le piante.

In totale sono stati sequestrati 67 kg di infiorescenze di marijuana già tagliate, 903 piante di marijuana in pieno stato vegetativo, alte dai 30 ai 120 cm, e varie attrezzature da giardinaggio.

La struttura è stata sottoposta a sequestro e sono in corso gli accertamenti sugli allacci della corrente elettrica e sulla proprietà del capannone.

Nei giorni scorsi su richiesta della Procura di Ivrea sono stati tutti convalidati gli arresti dei quattro stranieri.