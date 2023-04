I castelli di Masino e della Manta aperti a Pasqua e Pasquetta.

Per i piemontesi e i turisti una occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del fai. In Piemonte il Castello di Masino apre eccezionalmente per Pasqua e propone al pubblico visite guidate. Per il Lunedì dell’Angelo, accesso libero al parco e sosta nel viale dell’Allea per gustare un tradizionale picnic. E poi visita libera alle sale monumentali oppure ai percorsi guidati dedicati a tutta la famiglia. Grandi e piccini, insieme a potranno poi cimentarsi in giochi coinvolgenti come la caccia alle uova e gli scacchi giganti.

E in occasione della Pasqua anche il Castello della Manta apre per uno speciale “viaggio nel tempo” tra splendide sale, dall'ala del Quattrocento - con la grande Sala Baronale e i suoi affreschi - alla cinquecentesca Sala delle Grottesche con la Galleria, la grande cucina e le cantine. Dopo il percorso, con particolari inediti e curiosità sulla storia della fortezza e dei suoi abitanti, il pubblico potrà rilassarsi in giardino e dedicarsi a divertenti attività e ai giochi della tradizione. Il giorno di Pasquetta poi il classico il picnic in giardino o negli spazi verdi che circondano il castello.