Igor, il caso Karakurt alla vigilia della gara-2

Nervi tesi in casa Igor Novara, alla vigilia della gara-2 delle semifinali scudetto contro Conegliano. Al termine del primo match, terminato con un sonoro 3-0 a favore delle venete, è avvenuto un acceso battibecco tra il patron della squadra piemontese, Fabio Leonardi, e l'opposta turca Ebrar Karakurt. Leonardi avrebbe accusato la giocatrice di scarsa professionalità e mancato attaccamento alla maglia. Karakurt avrebbe risposto a tono, e tra i due sono volate parole grosse, sentite dai giornalisti presenti nel palazzetto. Nessun commento da parte di Leonardi, che ha però confermato il diverbio.

L'Igor Volley ha terminato la stagione regolare al quinto posto e ha raggiunto le semifinali battendo ai quarti Chieri nel derby piemontese. Una stagione purtroppo segnata dalla scomparsa di Julia Ituma, avvenuta dopo il ritorno della semifinale di Champions League persa contro l'Eczacibasi.

Ebrar Karakurt, 23 anni, nazionale della Turchia, è alla seconda e ultima stagione a Novara: in estate si trasferirà in Russia, al Kaliningrad, accordo già annunciato a febbraio. Proprio dopo la firma, la giocatrice era stata esclusa da una partita contro Bergamo per motivi disciplinari. Non sono stati annunciati provvedimenti per sabato: fischio d'inizio alle 20.30 al PalaIgor.