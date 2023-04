Igor Novara, il sogno finale Champions evapora nella bolgia di Istanbul

Non c'è stato miracolo, solo un rapido viaggio all'inferno con ritorno a casa. Pochi rimpianti e molte ammaccature, che restano addosso alla Igor Novara dopo l'ultima fermata di questa stagione in Champions League: Istanbul. Semifinale di ritorno, dopo la vittoria all'andata sull'Eczacibasi in casa, sarebbero bastati due set da strappare in Turchia. Eppure alla vigilia, si parlava di un'impresa difficile da realizzare anche per una squadra forte, e consapevole, come la Igor.



L'urto con la corazzata rivale, fin dai primi palleggi, è stato difficile da reggere malgrado un primo set combattuto, lottato fino alla fine. Perso per 25 a 22. Poi il crollo, nel secondo set, 25 a 12 per l'Eczacibasi che nel terzo set ha chiuso i giochi, con un 25 a 21 che racconta dell'impegno e della dignità con cui le novaresi sono rimaste aggrappate fino all'ultimo al sogno di disputare a Torino, il 20 maggio, una finale di Champions praticamente a domicilio.

Niente da fare, contro lo strapotere tecnico ed anche economico di squadre costruite per dominare in Europa. Alla Igor l'orgoglio di aver saputo competere e la voglia, di rivolgere lo sguardo ai playoff in campionato.