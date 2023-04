Igor Novara, il sogno continua. Vittoria al tie break nella semifinale di andata di Champions

Sembrava tutta discesa dopo i primi due set. 25-23, uno a zero. 25 a 19, due a zero. Poi però, la Igor Gorgonzola Novara si complica la vita nella semifinale di andata della Champions league di volley femminile, momento clou di una stagione in chiaroscuro.

In un PalaIgor tutto esaurito, le avversario turche dell'Eczacibasi di Istanbul - una corazzata - punto dopo punto ritrovano coraggio e fiducia. Vincono il terzo set 20 a 25 complice qualche distrazione di troppo delle piemontesi. E poi il quarto, col punteggio più ampio dell'intera partita 17-25.

Anche il tie break inizia male e fa presagire il peggio. Ma sul 2 a 6 le atlete di Lavarini rialzano la testa. 3 a 6, 4 a 6, 5 a 6, 6 a 6 e il sorpasso: 7 a 6.

Finisce 16 a 14 grazie a una Ebrar Karakurt in grande spolvero - è lei la migliore in campo con 27 punti.

Il ritorno tra una settimana in terra turca per cullare il sogno di una finale, quella del 20 maggio, quasi in casa: al palaAlpitour di Torino. E la Igor è l'unica italiana ancora in corsa.