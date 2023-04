Igor Novara, in campo con Julia nel cuore

Dopo il giorno il giorno del dolore, con l’ultimo addio nella chiesa di San Filippo Neri a Milano a Julia Ituma e la sospensione di ogni attività della società, oggi la ripartenza. A una settimana di distanza dalla trasferta di Istanbul le ragazze di Stefano Lavarini tornano in campo contro il Chieri.

Con il derby piemontese in trasferta al PalaFenera le azzurre cominciano questa sera la loro serie dei quarti di finale della post season. La Reale Mutua Chieri, squadra ostica anche perché fresca vincitrice della CEV Challenge Cup: quello vinto in Romania contro il Lugoj è stato il primo titolo europeo per questo club nato soltanto nel 2009.