Igor Novara in campo contro le turche dell'Eczacibasi e sogna la Champions

Sarà una partita durissima per le ragazze dell'Igor Novara che alle 19 ospiteranno la corazzata dell'Eczacibasi per l'andata delle semifinali di Champions League. Le turche hanno vinto 22 partite su 22 in campionato e 8 su 8 in Champions. Se le azzurre riuscissero nell'impresa, tornerebbero in finale dopo 4 anni e la giocherebbero praticamente in casa, a Torino il 20 maggio.

E' la prima sfida assoluta tra le due formazioni, con la Igor Volley che ha affrontato in passato altre quattro squadre di Istanbul (Vakifbank nel 2015-2016, 2018-2019 e 2022-2023, Fenerbahce nel 2017-2018 e 2020-2021, Galatasaray nel 2017-2018, THY nel 2021-2022).

Tre gli ex in campo e fuori: tra le fila azzurre la schiacciatrice McKenzie Adams (lo scorso anno all'Eczacibasi, con cui ha vinto la CEV Cup) e il preparatore atletico Simone Mencaccini (2013-2014 all'Eczacibasi), mentre tra quelle turche il martello croato Samantha Fabris, a Novara nel 2015-2016.