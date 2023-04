Il Centro animali non convenzionali ha una nuova mascotte, è un capretto appena nato

E' nato in alta montagna il capretto che ora è diventato la mascotte del Centro Animali non convenzionali di Grugliasco.

Non ha ancora una nome ma è molto affettuoso.

Al C.A.N.C., una struttura dell'ospedale veterinario universitario dell'università di Torino dedicata agli animali selvatici e domestici non comuni, arrivano ogni giorni animali non convenzionali, cioè quasi tutti non antropizzati, come il pavone che sta guarendo (foto sotto), il rondone, il primo del 2023, che dovrà curarsi (foto sotto) e degli uccellini probabilmente fuggiti da un gabbia.