In occasione della Giornata della terra indetta a livello globale dalle Nazioni unite il 22 aprile anche le realtà locali si organizzano. La città di Alba si sta preparando per l’Expo della Sostenibilità, promosso dall’Associazione Wild Life Protection, per analizzare i problemi ma soprattutto cercare possibili soluzioni soluzioni sul futuro del Pianeta.

Il tema centrale sarà la sostenibilità ambientale, economica ed etica e sarà presentato negli spazi della sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” con incontri curati da relatori d’eccellenza nell’ambito dell’ecologia e dell’imprenditorialità e il tutto sarà accompagnato da stand espositivi di aziende e associazioni sensibili al tema Green.

“Il futuro arriva ad Alba” è lo slogan dell’evento e rimanda alle ambizioni dei giovani organizzatori di Roddi che già da anni portano avanti iniziative minori sul territorio, l’Expo della Sostenibilità infatti non è altro che lo step finale di un percorso molto più ampio che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori albesi, oltre 300 ragazzi di 15 classi, sul tema dei mutamenti climatici e della difesa dell'ambiente.