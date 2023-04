il Novara in semifinale dopo aver battuto il Chieri, Pinerolo Salvo

Nei quarti di finale per lo scudetto una piemontese doveva uscire, è toccato al Valfenera Chieri pur reduce da una stagione trionfale con la vittoria in coppa Europa, è stato battuto dal Novara 3 a zero. Adesso le novaresi avranno di fronte il Conegliano in semifinale. Le chieresi sono state competitive soprattutto con grobelna e cazaute, ma nulla han potuto fare contro 17 punti della Karakurt e i 16 della Chirichella, novaresi dominatrici sotto rete. E dire che in precedenza il Valfenera aveva vinto tutti i derby col Novara in questa stagione. Ma gli scontri fra le due grandi del volley femminile piemontese continueranno, si incontreranno ancora nella nell'altra competizione la round robin. Se Chieri piange perché esce dai play off e finisce nei play out del campionato ride il Pinerolo che festeggia la salvezza dalla b con la vittoria sulla Megabox a Urbino. come al solito Ungureanu migliore in campo.