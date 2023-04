Il periodo nero della Juve di Allegri

Con questi chiari di luna, la Coppa Italia era diventata una degli obiettivi stagionali della Juventus. E invece la Juve esce male. Sul banco degli imputati finisce Bremer, anche se i continui cambi di modulo e di uomini, in difesa, fungono da attenuanti. Ma le aggravanti sono in attacco: Chiesa e Di Maria, fuori forma oltre che fuori ruolo. L'ingresso di Milik nel secondo tempo non ha giovato più di tanto, almeno è stato chiaro che il problema non è Vlahovic.

Il problema vero, appare, semmai l'atteggiamento: squadra che rinuncia a giocare. Inter che ha fatto sempre la partita. Chiedere a Perin per conferma. Non è un caso d'altronde, che il miglior marcatore stagionale sia Rabiot, l'unico a salvarsi a centrocampo. Emblematica la prestazione di Locatelli: schiacciato davanti alla difesa, stopper aggiunto a cui la verticalizzazione è stata interdetta, sostituita da una serie impressionante di errori. Ora rimane l'Europa League e un campionato sub judice. Max, l'uomo della resistenza, si gioca tutto nell'ultima battaglia campale.