In 1.300 trasformano Vercelli nella capitale della Spada giovanile

L'hanno già ribattezzata la gara dei record: 1.301 gli iscritti alla Seconda Prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada maschile e femminile per le categorie del Gran Premio Giovanissimi.

La competizione al “Vercelli Fiere” fa segnare il nuovo primato per numero di presenze in una competizione schermistica Under 14, superando la quota di 1.262 atleti che presero parte, sempre nella stagione in corso, alla Prima Prova GPG svoltasi a Ravenna, anche in quel caso per la specialità della spada.

Un riscontro davvero rilevante, per una kermesse – organizzata dalla Pro Vercelli – che si svolge su 42 pedane, impegnando in tutto ben 49 ufficiali di gara.

Grandi numeri e tante emozioni, dunque, per quella che è l’ultima tappa del Grand Prix per spadiste e spadisti Under 14 prima dei Campionati Italiani di Riccione, all’insegna dei valori della “Joy of Moving” e del motto che esprime tutto il significato di condivisione che questo circuito porta con sé: “Qualunque sia la sfida, fai vincere la gioia”.

Il programma di domenica

Ore 9: Spada maschile Maschietti

Ore 9: Spada femminile Allieve

Ore 12: Spada maschile Allievi

Ore 14.30: Spada femminile Giovanissime