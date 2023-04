Incendio in una casa nel Cuneese, morto un 40enne

Un uomo di 40 anni è morto in un incendio avvenuto nella notte nella sua abitazione di Cardè, nel Cuneese, in corso Vittorio Emanuele II. Il rogo si è sviluppato la sera del 6 aprile poco dopo le 22 e i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre tre ore nel tentativo di domare le fiamme, che nel frattempo si sono propagate a entrambi i piani dell'abitazione. Non appena i pompieri sono riusciti a entrare, hanno trovato il corpo senza vita del 40enne. Le cause al momento sono ignote, ma non si esclude alcuna pista. In attesa di verificare la stabilità dell'edificio danneggiato dalle fiamme, alcune famiglie residenti nelle case adiacenti sono state temporaneamente evacuate.