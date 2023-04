Scontro frontale in località Crocera di Barge, 25enne in codice rosso

Grave incidente stradale questa mattina in provincia di Cuneo, zona Crocera di Barge. Intorno alle 7.30 per cause ancora d'accertare c'è stato uno scontro frontale tra due auto. Ferite due donne La più grave, una venticinquene di Scarnafigi, è stata trasportata con l'elisoccorso al Cto di Torino in codice rosso. La seconda persona coinvolta, una quarantottenne di Bagnolo, è stata trasportata a Savigliano in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo accompagnati dai volontari di Barge, Carabinieri ed un elicottero del 118.