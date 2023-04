Incidente stradale nel Cuneese, morta una 18enne. Otto feriti, arrestato uno dei conducenti

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Dronero, in provincia di Cuneo. Intorno alle 4 tre auto si sono scontrate lungo la provinciale 160, all'altezza dell'abitato di Monastero. Ha perso la vita Elena Giorsetti, 18 anni compiuti a gennaio, residente nel vicino comune di Roccabruna. Si trovava sul sedile posteriore di una vettura con a bordo altri tre ragazzi e una ragazza: tra loro c'è anche un ferito grave in codice rosso (ma non in pericolo di vita) e un codice giallo, ricoverati all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il conducente dell'auto, un ventenne, portato in ospedale in codice verde, è stato arrestato nella mattinata di domenica per omicidio stradale, in seguito all'esito degli esami tossicologici. Si trova agli arresti domiciliari.

La dinamica dello schianto ora è al vaglio dei carabinieri di Cuneo: secondo le prime informazioni, il mezzo ha perso aderenza alla strada, ha sbattuto prima contro il guardrail e ha poi invaso la corsia opposta, urtando due auto su cui c'erano complessivamente quattro persone della stessa famiglia.

In lutto le comunità di Dronero e Roccaborgata. Su quella strada, ma non nello stesso tratto, tre anni fa ci fu un altro incidente mortale. Il Comune di Dronero ha installato dallo scorso anno un autovelox a poche centinaia di metri prima del luogo dell'incidente, spiega il vicesindaco, Mauro Arnaudo, .

Intervista a Mauro Arnaudo, vicesindaco di Dronero.