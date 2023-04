Un motociclista di 51 anni è morto nella mattinata in un incidente stradale a Magliano Alpi (Cuneo). L'uomo viaggiava su una moto sulla Statale 28 del Colle di Nava, dove si è scontrato con un'auto. Inutili i soccorsi prestati dal 118, con un équipe sanitaria giunta sul posto in elicottero. La vittima risiedeva a Centallo, nel Cuneese. Per l'automobilista solo lievi ferite.