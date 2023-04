Incidente sulla A7 Milano-Genova, due feriti

Incidente, questa mattina, intorno alle 10 sull'autostrada A7 Milano-Genova, tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, direzione Genova. Un motociclista, che trasportava una

persona, ha perso il controllo del mezzo. Le cause sono ancora da accertare. I due, entrambi feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso di Alessandria. E' stata disposta la chiusura del tratto, sui cui il traffico è bloccato e ci sono lunghe code. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Serravalle Scrivia e può poi rientrare a Vignole Borbera, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto, presenti personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale, mezzi di soccorso meccanici e sanitari.