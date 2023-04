Incidenti stradali, un motociclista in codice rosso al Cto

E' stato ricoverato in codice rosso al Cto a Torino l'uomo di 40 anni che a Beinasco è rimasto ferito nello scontro tra due auto e una moto. E' stato trasportato in Ospedale con l'elisoccorso. Gli altri due in codice verde sono stati portati a Mondovì. La strada è rimasta chiusa a lungo.

Meno grave l'incidente di Torino. Un’ambulanza della Croce verde di Venaria (Torino) è stata coinvolta in un incidente stradale a Torino, all’angolo tra corso Orbassano e via Romolo Gessi.

I due soccorritori che erano a bordo sono stati trasportati in ospedale, al Martini, in codice verde. A bordo dell’ambulanza c’era anche un paziente che non ha riportato danni.