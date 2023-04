Intitolata a Piero Angela la scuola innovativa di Frossasco

"Se tu continui a essere vecchio dentro, non riesci ad agire in un mondo nuovo e moderno". E' il 2019. In Tv Piero Angela parla così di scuola e di docenti. Della necessità di aggiornarsi, per stare al passo con un mondo che corre sempre più veloce.

A Frossasco, 30 chilometri da Torino, c'è una scuola secondaria di primo grado - una scuola media consortile che serve anche i ragazzi di Cantalupa e Roletto - che prova a scardinare un sistema che appare talvolta stanco. Sposando un nuovo modello organizzativo: le aule sono degli insegnanti, i 156 ragazzi li raggiungono.

“L'aula di matematica è assegnata al professore di matematica - spiega la dirigente scolastica, Ilaria Delle Grottaglie -. I ragazzi girano e vanno a cercare il loro prof nell'ambito della classe. La professoressa ha calato su se stessa quello che è l'ambiente di apprendimento. Creando all'interno dell'aula quelli che sono degli spazi visivi. In questo momento hanno lavorato sui polmoni e quindi hanno fatto diversi lavori appesi alle pareti e hanno anche lavorato guardando i raggi X, alla finestra. Un altro esempio: nell'aula di musica il prof ha a disposizione tutti gli sturmenti utili per il loro il proprio insegnamento. I ragazzi chiaramente hanomn il loro sturmento personale. Però pooi il prof può approfondire l'apprendimento della musica con tutti gli strumenti che sono in quest'aula sempre”.

E' la DADA, Didattica per ambienti di apprendimento nata a Roma una decina d'anni fa su intuizione di due docenti, Ottavio Fattorini e Lidia Cangemi:

"Produce il fatto che i ragazzi arrivino al mattino e mettano all'interno di un armadietto a loro dedicato tutto il materiale. Ogni due ore escono dall'aula e vanno a prendere il materiale per le successive due ore. Il ragazzo sa quello che deve prendere e sa che all'interno delle due ore successive non potrà più tornare all'armadietto, quindi anche così lo facciamo crescere. Cresce con noi".

Un modo nuovo di intendere l'insegnamento. In un istituto che ha deciso di chiamarsi come colui che ha rivoluzionato la divulgazione scientifica: