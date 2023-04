Italia Under19, la juventina Pfattner in gol. Battuta la Grecia al Piola di Vercelli

servizio di Davide Lessi

Un esordio da ricordare. Una prova di forza per puntare al primo posto in classifica del girone, che significherebbe qualificarsi ai prossimi Europei in Belgio. Per farlo saranno decisive altre due partite, dopodomani a Novara contro la Bosnia e - soprattutto - martedì prossimo a Vercelli contro l'Austria.

La cronaca

Con ordine. Ieri ad aprire le danze è stata la bianconera Elisa Pfattner, fredda a realizzare il rigore al 20esimo del primo tempo. Poi la gara è andata in discesa. Due a zero al 34esimo con Della Peruta, pronta a girare destro dopo un buco difensivo delle greche. Nel secondo tempo le altre due reti. Prima un'incursione di Dragoni, talento in forza al Barcellona. Poi sul finire ancora con Della Peruta brava a ribattere in rete un tiro finito sul palo di un'altra bianconera, la capitana Eva Schatzer

Partita mai in discussione. E infatti a fine gara la ct Selena Mazzantini ha parlato di "una gara interpretata al meglio per tutta la durata". Nell'altra sfida l'Austria ha battuto 2 a 0 la Bosnia. E si candida così a essere il vero avversario delle azzurrine in questo girone "piemontese".