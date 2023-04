Jannik Sinner sale all'8° posto del ranking mondiale

Non era mai salito così in alto. Grazie alla finale raggiunta (e poi persa a Miami) e gli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik Sinner ha raggiunto l'ottava posizione del ranking mondiale Atp: una posizione che, se confermata durante il resto della stagione, gli darebbe accesso alle Atp Finals 2023, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre.

Con questo piazzamento, il tennista altoatesino diventa il quinto miglior italiano di sempre, alle spalle di Nicola Pietrangeli (n. 3), Adriano Panatta (n. 4), Matteo Berrettini (n. 6) e Corrado Barazzutti (n. 7).

A dominare la classifica mondiale è Novak Djoković, davanti a Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Tra gli italiani 21esimo posto per Lorenzo Musetti, 22esimo Matteo Berrettini mentre il torinese Lorenzo Sonego si attesta al numero 45.