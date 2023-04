John Elkann agli azionisti Exor: "La Juventus nega ogni illecito"

La nuova dirigenza della Juventus è partita bene con il club che nega ogni coinvolgimento giudiziario nelle vicende degli ultimi mesi con un ringraziamento al cugino, Andrea Agnelli, dimissionario con tutto il CdA in risposta all'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino. E' la sintesi del passaggio dedicato ai bianconeri nella lettera scritta da John Elkann ed inviati agli azionisti di Exor.

L'ad della holding ha voluto spiegare che i nuovi vertici faranno in modo che il club "possa affrontare le numerose sfide attuali, proteggendo al tempo stesso la sua reputazione affinché possa tornare più forte sia in campo che fuori".

Elkann ha ricordato il ruolo dei nuovi vertici: La Juventus ha ora un nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e un nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino, che è anche alla guida della nostra media company Gedi, dove sta portando avanti con successo un piano di rilancio. In Juventus, Gianluca e Maurizio saranno aiutati da un nuovo consiglio di amministrazione".

Elkann ha poi ricordato quelle che ha definito nella sua lettera “crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il Club a dura prova”. “La Juventus -ha riferito Elkann- ha fatto registrare una perdita significativa di 239 milioni di euro nell’anno e, per la prima volta dal 2011, la squadra maschile non ha vinto nessun titolo".

Nel documento John Elkann ha affrontato poi le vicende giudiziare che stanno coinvolgendo il club, difendendo la Juventus e ripercorrendo gli ultimi mesi "sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell'anno. Il livello di pressione è cresciuto tanto che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rassegnare le dimissioni per consentire alla società di tutelarsi nel modo più efficace contro accuse che vanno da presunte irregolarità contabili alle comunicazioni imprecise ai mercati finanziari relative prevalentemente alla compravendita di giocatori e agli accordi sugli stipendi degli stessi. La Juventus nega ogni illecito".

L'amministratore delegato di Exor ha poi rivolto un pensiero al precedente CdA, presieduto dal cugino Andrea Agnelli: "Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Juventus per aver agito con responsabilità e in particolare il Presidente Andrea Agnelli, che ha guidato la Juventus in una fase ricca di cambiamenti e di vittorie. Il club ha collezionato successi straordinari, vincendo tutto in Italia e a livello internazionale, e ha annoverato tra i propri giocatori ben 27 campioni del mondo, più di qualsiasi altro club nella storia - ha aggiunto - Questo livello di successi sportivi, che porta grande gioia ai nostri tifosi, crea però anche una notevole animosità, che può emergere quando il Club si trova ad affrontare delle sfide".