Julia Ituma, quell'ultima telefonata prima di morire

Dalle immagini delle telecamere interne dell'albergo emergerebbe che Julia, dopo aver parlato al telefono, si sarebbe seduta pensierosa davanti alla porta della sua stanza e poi, una volta entrata, non avrebbe più lasciato la camera.

La morte

Il dramma dopo la partita che la Igor Novara ha perso a Istanbul. Una netta sconfitta: 3 a 0. La diciottenne Julia Ituma è stata trovata morta, precipitata dalla finestra della stanza dell'hotel dove si trovava con la squadra. Prima a Istanbul la squadra aveva giocato con l'Eczacibasi. Ituma aveva realizzato due punti. In Italia era alla prima stagione dove era arrivata dal Club Italia ma era già una promessa. Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 192 centimetri, con le giovanili aveva vinto l'europeo under 19. Ancora non si conoscono dettagli sull'accaduto. A cena tutto sembrava normale, poi alle 4 di notte il tragico fatto.

La reazione della squadra

Il comunicato della squadra: Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini"