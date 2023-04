Julia Ituma, su WhatsApp l'addio alle compagne

La morte di Julia Ituma. “Addio”, “Arrivederci”. Sarebbero queste, secondo i media turchi, le ultime parole di Julia Ituma, un messaggio alle compagne via WhatsApp. In Turchia sono intanto arrivati i genitori di Ituma. La madre si dice incredula sul fatto che la figlia possa essersi suicidata, buttandosi dal sesto piano dell'albergo di Istanbul. La Polizia turca è al lavoro per capire la dinamica e le motivazioni legate alla morte di Julia. Secondo il quotidiano turco Hürriyet, la Polizia avrebbe valutato l'incidente come un suicidio, l'ufficio del procuratore capo di Istanbul ha avviato un'indagine. Ituma avrebbe riferito alle sue compagne di squadra e all'allenatore che non stava bene. Al vaglio, il telefonino della 18enne: in particolare, quell'ultima telefonata e quella disperazione prima della morte.

Compagne sotto choc



La squadra della Igor Novara, intanto, è rientrata in Italia. "Siamo sotto choc, cercate di capire". Sono tutte simili le risposte delle atlete e dei dirigenti il giorno dopo il rientro da Istanbul. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza con la giovane compagna di stanza, sui social però presa di mira, perché a qualcuno sembra impossibile che non si sia accorta di nulla. Per lei la protezione della società è totale. Nessuno in società vuol pensare all'attività sportiva: oggi non è previsto alcun allenamento e non è stato stilato nemmeno un programma per i prossimi giorni. Tutto ruota attorno alle decisioni della Federvolley: domenica, alle 20,30, è in programma gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, e la Igor Novara dovrebbe essere impegnata sul campo del Chieri nel derby piemontese. Il condizionale è d'obbligo perché tutti danno per scontato che l'incontro sarà rinviato, ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Se la gara sarà disputata, domani sicuramente riprenderanno gli allenamenti.

Chieri-Novara verso il rinvio

Chieri si è reso disponibile al rinvio della partita in calendario domenica 16 aprile con il Novara e resta in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Lega Volley. E' quanto si apprende a proposito del calendario di A1 di pallavolo femminile. L'incontro, in calendario alle 20,30 sarebbe la prima gara dei playoff, al PalaFenera di Chieri.



Il ricordo di Emma Barbero

"Per sempre io e te, strette in questi infiniti abbracci". Anche la giovane pallavolista astigiana, Emma Barbero, libero in forza al Megabox Vallefoglia Urbino, ha affidato ai social il ricordo dell'amica e collega Julia Ituma dell'Igor Novara. "Fammi ridere un'ultima volta ancora", scrive sui social, pubblicando una foto in cui entrambe, in campo, sorridevano con la maglia azzurra.