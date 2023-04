Juve, il giorno del giudizio sulla penalizzazione in classifica

L'appuntamento è alle 14,30 nel Salone d'onore del Coni. Le sezioni unite del Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale si riuniranno per esaminare il ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti decisa dalla sentenza della Corte d'Appello federale sul caso plusvalenze.

Il dossier degli avvocati bianconeri contesta la riapertura del processo la sproporzione della sanzione, superiore alle richieste della Procura sportiva, la mancanza di motivazioni ed altri aspetti che, nella speranza di società e tifosi, dovrebbero cancellare la penalizzazione o almeno ridurla. Se il collegio di garanzia respingerà il ricorso, la società potrà fare ricorso ad un tribunale non sportivo, il Tar. Se invece lo accoglierà la sentenza verrà cancellata oppure ci sarà il rinvio alla Corte d'appello federale con la richiesta di rimodulare la sanzione. Il Collegio di Garanzia del Coni comunque è come la Cassazione per la giustizia ordinaria: può esprimersi solo sulla legittimità, senza entrare nel merito.

Per quanto riguarda l'inchiesta penale Prisma sulle stesse plusvalenze, il mese prossimo è prevista la ripresa dell'udienza penale al tribunale di Torino che dovrà decidere sull'eventuale rinvio a giudizio. C'è poi un'altra inchiesta della giustizia sportiva sulla manovra stipendi (le asserite riduzioni delle paghe nel periodo pandemico) e la Procura sportiva ha chiuso le indagini contestando illeciti alla società, ai dirigenti e ai procuratori dei giocatori coinvolti.

Il dibattimento al Collegio di Garanzia sarà parzialmente aperto ai media, nel senso che i giornalisti potranno assistere ma con il divieto di trasmettere video o registrazioni sonore. La decisione potrebbe arrivare in serata, ma non è da escludere che la camera di consiglio si protragga e si debba attendere per conoscere la decisione .

E prima del Collegio di Garanzia, la Corte d'Appello federale alle 13 deciderà su un altro ricorso bianconero, quello sulla chiusura del primo anello della curva sud nella partita contro il Napoli in programma domenica prossima, a causa dei cori razzisti contro Lukaku nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia.