Juve-Inter, Lukaku nervoso e "beccato" dal pubblico. L'ombra del razzismo

Juventus-Inter non sarà mai una partita come le altre. Sulla rissa di ieri, 4 aprile, è piombata anche l' ombra del razzismo . Tutto ruota attorno a lui : Romelu Lukaku . Il giocatore belga di origini congolesi non sta certo vivendo un momento facile. Simone Inzaghi lo ha gettato nella mischia al 68esimo minuto, al posto di uno spento Dzeko e con il punteggio ancora fermo sullo 0 a 0. Dodici minuti dopo , il primo episodio chiave: su una palla in profondità verso la porta juventina, duello tutto muscoli e velocità tra Lukaku e Danilo . L'interista si getta sul pallone e sembra avere la meglio, ma poi c'è il ritorno di Danilo che sventa l'attacco nerazzurro. La palla scivola verso Gatti . Ma Lukaku, rabbioso, si avventa su di lui con un impetuoso tackle che prende in pieno la gamba del difensore bianconero. Giallo per Lukaku, ma per qualcuno è “arancione” e forse più. Cuadrado , intanto, porta avanti la Juve. Ma, da quel momento, ci saranno s olo fischi per Lukaku. Contestazioni. E, stando a un video apparso in rete e ormai virale sui social, anche ululati e insulti razzisti.

L'esultanza

A tempo scaduto, il patatrac. Mani ingenuo di Bremer, rigore. Lukaku realizza e “zittisce” il pubblico. Esultanza provocatoria verso i tifosi, secondo l'arbitro Massa. Altro giallo. Dunque, Lukaku espulso. Il resto è rissa: Cuadrado che si scaglia subito contro Lukaku rimedia il primo giallo. La rissa dopo il fischio finale, e Cuadrado che rimedia il rosso in compagnia di Handanovic. Parole grosse anche nel tunnel.

Razzismo? La nota dell'Inter

Ma Juve-Inter è, per definizione, partita che non finisce mai. E il giorno dopo, oggi 5 aprile, l'Inter rimarca la questione degli insulti razzisti in una nota: "Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore. Forza Rom, siamo con te!"

La reazione della Juve

A stretto giro, la reazione della Juventus. La società fa sempre di stare “collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso - aggiunge la Juventus - nei confronti dei responsabili sarà applicato il codice di gradimento”.

L'impegno dei bianconeri contro il razzismo

Non solo. La Juve, subito dopo, ha diffuso un nuovo comunicato in cui rimarca il suo impegno sul fronte della lotta al razzismo. “E’ distribuita su Youtube una puntata speciale del nostro podcast Sulla razza: una puntata in cui uno dei campioni bianconeri, Danilo, dialoga con Nadeesha Uyangoda e Nathasha Fernando, due delle tre autrici del podcast, dando vita a un contenuto pensato per creare consapevolezza, fare imparare, dare voce e soprattutto ascoltare chi vive quotidianamente episodi discriminatori. Ma Sulla razza, giunto alla sua seconda stagione, è solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, dell’impegno della Juve contro una piaga sociale quale è la discriminazione, razziale e non solo. Un impegno, dunque, che parte da lontano: in un decennio Juventus ha attuato programmi strutturati con l’obiettivo ben preciso di creare consapevolezza e dare gli strumenti necessari alle nuove generazioni per trattare l’argomento in modo corretto". La società fa riferimento a una collaborazione con l'Unesco che va avanti dal 2010. “Un calcio al razzismo - Gioca con me”, e poi l'Unesco Cup, il cui ricavato è destinato a due progetti per il recupero dei bambini soldato del Mali e della Repubblica Centrafricana. E e il documento Colour? What colour?, presentato nella sede dell'Unesco a Parigi il 27 novembre 2015. "Il razzismo e la discriminazione - rimarca la Juventus - non scompariranno dagli stadi di calcio con il tocco di una bacchetta magica. Tuttavia, potranno essere contenuti tramite un'azione sistematica, coerente e coordinata condotta da persone che condividono il medesimo obiettivo, promuovere un gioco del calcio fatto di diversità culturale e reale integrazione sociale".



Ritorno il 26 aprile

Ma intanto, il 26 aprile, a San Siro, ci sarà il ritorno. Juventus-Inter, una partita che non finisce mai.

Juventus - Inter, guarda gli highlights della partita dal minuto 16.00