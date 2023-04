Juventus alla prova del Sassuolo, tra giustizia sportiva e Europa League

Quella che sta per iniziare non è per la Juve una settimana qualunque. Se mercoledì verrà pronunciata dal Coni la parola definitiva sui quindici punti di penalizzazione, il giorno successivo si conoscerà il destino europeo della squadra nel ritorno con lo Sporting. Allegri cerca però di tenere l'attenzione dei suoi esclusivamente sul campo perché c'è da pensare al Sassuolo, squadra che ha spesso creato grattacapi ai bianconeri e contro la quale la Juve ha bisogno di tornare alla vittoria dopo il ko di Roma perché, penalizzazione o no, ci saranno obiettivi da raggiungere in campionato. Contro gli emiliani ci sarà comunque turn-over. Fuori Kean e De Sciglio per infortunio, riposerà ancora Scezny ma anche Bremer potrebbe avere un turno di riposo.

Sull'altra sponda cittadina, in casa granata, molti degli obiettivi sono invece già sfumati. Domani con la Salernitana il Toro ha la possibilità di conquistare virtualmente la salvezza, ma l'Europa resta una vetta irraggiungibile. Così per Juric è già tempo di bilanci con parole che non risparmiano l'autocritica. Il mese e mezzo di campionato servirà dunque a valutare le scelte in vista della prossima stagione, a partire dai tanti riscatti che la società deve decidere se esercitare o meno.