Juventus-Inter, il giorno dopo la rissa in campo

Juventus-Inter non è mai una partita come le altre. E ieri sera non ha fatto differenza. Tutto è cambiato al momento del rigore concesso dall'arbitro Massa per un ingenuo fallo di mano di Bremer in area. Lukaku su rigore sigla l'1-1 a pochi secondi dal termine. E qui si accende la gazzarra.

Il belga replica l'esultanza che sfoggiò in Nazionale contro la Svezia. Saluto militare con la mano destra, indice della mano sinistra sulle labbra. Silenzio. Con le Furie Rosse voleva ricordare un amico infortunato, l'intenzione di ieri sera era invece molto diversa. Una risposta a quelli che, secondo i dirigenti dell'Inter, sarebbero stati insulti razzisti gridati dagli spalti al giocatore. Un festeggiamento, sotto la curva della Juventus, ritenuto provocatorio dal direttore di gara che ha ammonito il numero 90 nerazzurro. Si trattava del doppio giallo. Da lì l'espulsione. Con parapiglia. Nella gazzarra è coinvolto anche Cuadrado, ammonito. Un giallo che pesa. Il colombiano, diffidato, salterà il ritorno a San Siro.

Una circostanza che evidentemente innervosisce l'esterno bianconero che si ferma a parlare con Samir Handanovic, portiere dell'Inter. I due discutono mentre le squadre si dirigono verso il tunnel. Un dialogo all'apparenza sereno ma qualcosa cambia le carte in tavola. Una parola di troppo, un gesto male interpretato. Non si sa. Sta di fatto che dalle riprese televisive si vede Handanovic andare minaccioso verso il colombiano che per tutta risposta prova a colpirlo con un pugno. Nuova mischia tutti contro tutti. Massa li espelle ma non serve a calmare gli animi. Uno scontro che continua, violento, anche nel tunnel degli spogliatoi.

Dall'Inter parlano di provocazioni razziste da parte dei tifosi con il tecnico Simone Inzaghi che auspica la cancellazione, per così dire, del secondo giallo a Lukaku. Una decisione, quella di Massa, all'apparenza in linea con il regolamento che prevede il giallo in caso di esultanza provocatoria, come può essere interpretato qualsiasi gesto sotto la curva avversaria.

Il 26 aprile a San Siro si giocherà il ritorno. Si spera che per qualcuno non si tratti del secondo round.