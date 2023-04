Juventus-Sporting Lisbona, gli highlights e la favola di Gatti

Juventus-Sporting Lisbona, gli highlights della partita. Paradossi del calcio. In una delle Juve più offensive mai schierate da Allegri, segna un difensore: Federico Gatti, di Rivoli, passato dalle giovanili del Toro e, in tre anni, dai dilettanti a un gol in Europa League. "Forse il mio segreto è l'energia - ha detto a fine gara il 24enne -, che a volte ne ho troppa mi hanno già detto tutti che devo saperla gestire anche se ancora non ci riesco. Quindi meglio troppa che troppa poca." Già, meglio troppa che poca: è il 73esimo quando Gatti è lesto a ribattere un colpo di testa di Vlahovic su cross di Di Maria. Una zampata che sblocca una gara fatta di tanti errori e troppa sofferenza.

Guarda gli highlights della partita al minuto 8:58