La Corte Costituzionale decide sull'ergastolo a Cospito

La Consulta oggi 18 aprile terrà l'udienza pubblica in cui sarà trattata l' ordinanza con la quale la Corte d'assise d'appello di Torino ha sospeso il processo all'anarchico per i due ordigni davanti alla Scuola allievi carabinieri di Fossano e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 69 codice penale sul reato di strage politica, che non consente al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante dei fatti di lieve entita' in casi, come quello di Cospito, di recidiva aggravata.

Dalla decisione che la Corte prenderà dipenderà l’eventuale condanna all’ergastolo o a una pena tra i 21 e i 24 di carcere per i due ordigni fatti esplodere nel 2006 davanti alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Le bombe, pur potenzialmente letali, non fecero vittime né feriti. Cospito sta già scontando i 20 anni di reclusione che gli sono stati inflitti per quella vicenda, ma la pena dev'essere rideterminata dalla Corte d’assise d’appello di Torino dopo che la Cassazione ha riqualificato il reato contestato, aggravandolo, come strage politica. Sono stati proprio i giudici di Torino a chiedere l'intervento della Consulta, chiamata a decidere se sia conforme ai principi della Costituzione l’articolo 69 del codice penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi - come quello di Cospito - di recidiva aggravata.

Dall verdetto della suprema Corte dipenderà dunque se all’anarchico verrà condannato al carcere a vita. Alfredo Cospito da qualche tempo ha ripreso a assumere qualche alimento, attenuando lo sciopero della fame cominciato 6 mesi fa contro il regime del 41 bis.