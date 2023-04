L'acqua contesa tra Piemonte e Lombardia

Sul canale Cavour, nel novarese, dal fiume Po e dalla Dora Baltea confluisce l’acqua dell’arco Alpino, a gestire la distribuzione è il consorzio Est sesia, l'unico consorzio irriguo privato in Italia, a cavallo tra le province piemontesi e lombarde. È qui che nasce la guerra dell'acqua.

Da una parte gli agricoltori novaresi dall'altra i lombardi. A metterli uno contro l'altro un nuovo regolamento approvato dall'assemblea del consorzio, a maggioranza lombarda, che in casi di carenza idrica - ormai la norma - istituisce turnazioni di 5/sei giorni per allagare le risaie e parla di quote, il 10 per cento a chi sta più in alto i novaresi e il 20 per cento alle code, la lomelina.

Una cosa che ai piemontesi non va, così in oltre 200 hanno scritto una lettera al governatore Cirio, che ha lanciato un ultimatum al consorzio: sette giorni per fare retromarcia. In caso contrario scatterà il ricorso al Tar.

La guerra dell'acqua è appena iniziata.

Servizio di Maria Valeria Vendemmia, immagini e interviste di Guido Cravero, montaggio di Giada Pigureddu