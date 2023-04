La Juve paga i cori razzisti: curva Sud chiusa contro il Napoli

Dopo i cori in tribuna e le risse sul campo, ecco le squalifiche. Attese, invocate e pesanti. Chiuso per un turno il primo anello della Curva Sud. Da qui sono partiti gli insulti a Lukaku. "Grida consistenti nella riproduzione del verso della scimmia", si legge nel rapporto degli ispettori federali. Ululati ben registrati dalle 115 telecamere attive. La Juve è intenzionata a lasciare fuori dallo Stadium i responsabili, ma sarà costretta a chiudere parte della Sud nella gara del 23 aprile contro il Napoli.

Squalifiche dure anche per i giocatori. Cuadrado dice addio alla Coppa Italia, almeno per questa stagione. Il colombiano, autore del momentaneo vantaggio dei bianconeri, è stato punito per la rissa con Handanovic con tre giornate di squalifica. Per la stessa zuffa a fine gara un turno di stop anche per portiere neroazzurro. Una giornata a Lukaku autore prima di un'entrataccia su Gatti, poi del rigore dell'1 a 1 condita da un'esultanza considerata provocatoria dall'arbitro.

Semifinale di ritorno il 26 aprile a Milano. Il derby d'Italia non finisce mai.