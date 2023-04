La Mole Antonelliana in una delle foto più belle del mondo

Le Alpi innevate all’orizzonte, e, al centro, la Mole Antonelliana, simbolo di Torino. Una delle fotografie più belle del mondo secondo Wikimedia. Lo scatto si è infatti piazzato sesto nell'edizione 2022 di “Wiki loves Monuments”, tra 153mila file arrivati da oltre 3700 fotografi professionisti e amatoriali in 39 Paesi. Il concorso che, in dodici edizioni, ha raccolto oltre 3 milioni di immagini, ha premiato lo sguardo ipnotico dell’utente Abbrey82.

La motivazione

Questa la motivazione della giuria, composta da utenti di Wikipedia, esperti del patrimonio culturale e fotografi professionisti provenienti da tutto il mondo: “La Mole Antonelliana domina la linea dell’orizzonte di Torino fuori scala e addirittura sembra ridurre l’altezza delle Alpi all’orizzonte. Quello che colpisce di più della foto, tuttavia, è il gioco intricato di colori complementari, tra il cielo viola, che passa al rosa mentre bacia la cima delle montagne, per intensificarsi e scurirsi sopra la cima dei palazzi della città. Qui e lì si stagliano delle costruzioni in caldo ocra leggero, il tetto del campanile in prugna e la strabiliante cupola della Mole che brilla come se fosse fatta di peltro lucido, atterrata da un altro universo. L’insieme ha un suo fascino indescrivibile e ipnotico.”

L'autorizzazione

La vittoria dell’utente Abbrey82 è stata possibile grazie al Comune di Torino, che nel 2022 ha autorizzato per la prima volta la riproduzione dell’immagine della Mole, insieme ad una serie di altri monumenti in sua custodia. L’autorizzazione è necessaria perché le licenze libere su cui si basano Wikipedia e i progetti collaborativi permettono il riuso dei contenuti per qualsiasi scopo, incluso quello commerciale. In Italia, l’uso commerciale delle immagini dei beni culturali è fortemente limitato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che richiede l'autorizzazione degli enti proprietari o gestori del bene.

L'edizione italiana di Wiki Loves Monuments

Wikimedia Italia organizza ogni anno l’edizione nazionale del concorso globale, che si declina poi in diverse edizioni regionali e locali organizzate dai soci e i volontari dell’associazione.

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, a settembre. La partecipazione è gratuita.

Per la prima volta nel 2022 “Wiki Loves Monuments” è stato organizzato in Italia intorno ad un argomento comune: i castelli e le fortificazioni. Grazie alla collaborazione con Istituto Italiano dei Castelli, i protagonisti della storia e del panorama italiano sono stati fotografati per la prima volta, andando ad arricchire l’enciclopedia online e favorendo la diffusione della cultura italiana all’estero.

Nel corso del 2022 sono stati 13 i concorsi regionali, per un totale di oltre 22mila foto caricate su Wikimedia Commons, su un totale di 22mila monumenti fotografabili.